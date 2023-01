Roberto Martínez é o novo selecionador nacional de Portugal

Espanhol pretende incluir na sua equipa técnica um ex-jogador da seleção nacional.

A Federação Portuguesa de Futebol anunciou, esta segunda-feira, que Roberto Martínez é o novo selecionador nacional e irá substituir Fernando Santos, o técnico mais premiado na história de Portugal.

Fernando Gomes, presidente da FPF, reafirmou a honra de ter trabalhado com o antigo selecionador nacional desde 2014 e refere que esta sempre será a sua casa.

O presidente da FPF refere ainda que quer começar um novo ciclo com Roberto Martínez e revela ambição de "estar presente em todos as competições" e chegar "pelo menos às meias finais".

A escolha do novo selecionador assentou-se num perfil de ambição e conhecedor do futebol nacional. Fernando Gomes revela ainda que foram efetuados vários contactos, mas revela: "A única proposta concreta que fizémos foi ao treinador Roberto Martínez".

Já o novo selecionador nacional começou por referir que a seleção portuguesa é "uma das seleções com maior talento do mundo" e que este projeto desportivo lhe desperta bastante emoção, existindo bastantes expectativas e objetivos.



Roberto Martínez diz que o seu ponto de partida é a lista de 26 convocados utilizada no Mundial 2022 e é a partir desta base que vai proceder às suas escolhas futuras, mas revela que vai olhar para outras opções.



"Vamos começar um processo futebolístico para tentar conhecer todos os jogadores que poderão entrar nessa Seleção. Vamos dar uma oportunidade a todos os jogadores e respeitar todos os que já estão na Seleção. O Cristiano é um deles. Alguns já defrontei, e estou encantado por poder tê-los a meu lado. É um processo que temos de encarar naturalmente, com responsabilidade, e vamos tomar decisões importantes para a equipa".



O novo selecionador português foi questionado sobre a presença de Cristiano Ronaldo na sua convocatória, ao que o espanhol responde: "Ronaldo merece o respeito de nos sentarmos e falarmos". "O meu trabalho é tentar dar uma oportunidade a todos os jogadores", salienta.



Sobre se conta com o craque para a equipa das quinas, Roberto responde: "As decisões têm de se tomar em campo. Não sou um treinador de tomar decisões apressadas. Quero conhecer todos, e a partir de hoje quero falar e conhecer todos os jogadores. O Cristiano faz parte dessa lista, teve 19 anos na Seleção e merece respeito, vamos falar. A partir daí, cabe-me fazer a melhor lista para o Europeu. Amanhã começaremos a trabalhar, a conhecer todos os jogadores, e o Cristiano é um deles".

Nos seus objetivos, Martínez define que a seleção portuguesa tem de ser uma "equipa moderna, com flexibilidade e táctica" e, acima de tudo, "ser competitiva".

A grande revelação do novo selecionador é incluir na sua equipa técnica um ex-jogador da seleção nacional.



"A estrutura da equipa técnica está clara. Depois de sete anos no futebol mundial sei exatamente o que é preciso, vamos finalizar isso nos próximos dias. Mas gostaria de ter um assistente português, que tenha sido jogador da Seleção e tenha carreira internacional. Acredito que seria muito importante para acelerar o nosso entendimento pelo futebol português. Sistemas? Não acredito nisso. Acredito nos jogadores, no ser humano e no talento. É preciso ser taticamente flexível para tirar ao máximo tudo o que cada jogador tem, não adapto jogadores aos sistemas", referiu.