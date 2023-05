Roberto Martínez revela os convocados para os próximos jogos de Portugal. Toti Gomes é a maior surpresa

Portugal recebe a Bósnia e Herzegovina, às 19h45, no dia 17 de junho. Dia 20 joga com a Islândia em Reiquejavique.

O selecionador nacional Roberto Martínez divulgou, esta segunda-feira, na Cidade do Futebol, em Oeiras, os convocados para os jogos de qualificação para o Euro2024 contra Bósnia e Herzegovina e Islândia.Diogo Costa, José Sá, Rui Patrício, António Silva, Danilo Pereira, Diogo Dalot, Gonçalo Inácio, João Cancelo, Rúben Dias, Toti Gomes, Bruno Fernandes, Nélson Semedo, Pepe, Raphael Guerreiro, João Palhinha, Vitinha, Otávio, Bernardo Silva, Ricardo Horta, Renato Sanches, Rúben Neves, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Gonçalo Ramos, João Félix, Rafael LeãoEsta é a segunda convocatória do espanhol como treinador de Portugal. A seleção nacional venceu os dois primeiros jogos de qualificação e lidera o Grupo J.Portugal defronta a Bósnia e Herzegovina, às 19h45, no dia 17 de junho, no Estádio da Luz. Três dias depois desloca-se a Reiquejavique para jogar com a Islândia.A lotação para a receção aos balcãs já está esgotada.