Roger Schmidt faz força para contratação do avançado colombiano Jhon Durán

SAD 'encarnada' disposta a avançar com 10 a 12 milhões, mas clube norte-americano estica a corda e pede 25 milhões.

Roger Schmidt tem feito pressão interna no sentido de os responsáveis da SAD do Benfica tentarem a contratação do avançado Jhon Durán. Segundo apurou o, o treinador alemão tem excelentes referências do internacional colombiano, de 19 anos, que joga na equipa do Chicago Fire, na Liga norte-americana. Acredita ainda que, além do acrescento desportivo que Durán garante ao plantel, pode vir, a breve prazo, a garantir mais-valias para o Benfica, tal como está a acontecer com Enzo Fernández.Saiba mais no site do Correio da Manhã