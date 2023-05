Roger Schmidt: "O plano é ficar mais três anos aqui, vou tentar aprender português no verão"

Técnico dos encarnados falou sobre os jogadores, a época, a família e ainda revelou que prefere vinho português a cerveja.

O treinador do Benfica, Roger Schmidt, falou este domingo aos jornalistas, após o clube das águias ter conquistados o 38.º título de campeão de futebol. "Já tinha visto fotos antes, mas nunca vi nada igual", disse técnico sobre os festejos que reuniram milhares de benfiquistas no Marquês de Pombal, em Lisboa."O jogo, o ambiente no estádio e a viagem até ao Marquês de Pombal foram fantásticos", sublinhou."Penso que merecemos ser campeões", salientou o técnico, destacando que enquanto equipa sentem a responsabilidade de "fazer as pessoas felizes"."Nico foi um grande capitão para a nossa equipa", disse sobre, destacando que a equipa é uma "boa mistura" entre jogadores jovens e jogadores já experientes.O técnico também comentou a continuação de Otamendi no clube: "Espero que o Nico fique. Vamos ver quando podemos falar sobre um novo contrato. Tentamos tudo para mantê-lo como nosso capitão. O contrato dele já acabou, se me perguntarem, quero que ele fique".Sobre a época, o técnico sublinhou que foi "longa", que foi preciso mudar muita coisa no clube, mas que ficou surpreendido com a rapidez com que os jogadores se adaptaram à sua forma de jogar.Sobre a perda de, o técnico afirmou que "foi um momento muito difícil" e que "na altura não foi possível arranjar um substituto".Chiquinho, que acabou por substituir Enzo, "conseguiu adaptar-se muito bem, aprendeu muito rápido".Questionado sobre, o técnico afirmou: "Ele já treinava connosco na academia, foi uma grande surpresa, esteve a um grande nível, é um grande talento".Questionado sobre a saída depara o Bayer Leverkusen, disse: "Penso que os adeptos já o perdoaram. É um grande jogador, com uma grande carreira no Benfica."E a eventual saída de: "Espero que ele fique, ele é ainda jovem e pode ficar mais uma temporada, pode ser possível mantê-lo, mas tudo depende dele".Questionado pelasobre as declarações de Sérgio Conceição , Roger Schmidt afirmou: "Aceito a opinião, não vi os jogos todos do FC Porto, esta temporada. Penso que a equipa que ao fim de 34 jornadas tem mais pontos, mais golos marcados e menos golos sofridos merece ser campeão."A festa benfiquista foi vivida pelo técnico também em família: "Somos uma família do futebol, crescemos com o futebol. O futebol fez sempre parte da nossa vida. Sentimos nos muito bem-vindos em Lisboa"."Gosto muito de estar aqui", sublinhou, fazendo referência ao clima do País."O plano é ficar mais três anos aqui, vou tentar aprender português no verão", garantiu.O treinador já está a apontar baterias para a próxima época, mas, por agora, garante que não vai pensar em futebol nos próximos dias.Vantagem na próxima época após esta conquista do campeonato? "Não temos nenhuma vantagem por sermos campeões. Mantenho a minha humildade porque sei que vai ser difícil", salientou."O nosso presidente é a razão pela qual eu estou aqui", disse Schmidt, elogiando Rui Costa. "Foi um grande jogador, a sua paixão pelo clube é muito grande e ele está sempre a aberto a ouvir os jogadores e a equipa técnica", referiu."Dá-nos muito apoio e confiança e merece ser campeão", completou.Questionado pelos jornalistas sobre se perfere cerveja ou vinho, Schmidt não hesitou: "Gosto da cerveja portuguesa, mas prefiro vinho".