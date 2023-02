Roger Schmidt quer resolver eliminatória da Champions já na Bélgica

O Benfica regressa esta quarta-feira à Liga dos Campeões e Roger Schmidt direcionou nos últimos dias toda a energia para preparar o jogo fora de casa com o Clube Brugge, referente à primeira mão dos oitavos de final da competição. Segundo apurou o CM, o treinador do atual líder do campeonato tem passado ao plantel o sentimento de que é fundamental conseguir já na Bélgica um resultado que permita deixar a eliminatória praticamente resolvida. É com esse espírito, pois, que o jogo está a ser abordado e preparado.Saiba mais no Correio da Manhã