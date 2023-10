Roma ganha com golo aos 90 minutos e Mourinho vê cartão vermelho nos descontos

Rui Patrício defendeu a baliza dos romanos na receção ao Monza.

Um golo de Stephan El Shaarawy aos 90 minutos deu este domingo a vitória à Roma, treinada pelo português José Moruinho, sobre o Monza, por 1-0, em jogo da nona jornada da Liga italiana de futebol.

Com Rui Patrício na baliza, os romanos ficaram em vantagem numérica aos 41 minutos, quando Danilo D'Ambrosio viu o segundo amarelo, mas apenas conseguiram chegar ao golo nos instantes finais.





Pouco depois de o iraniano Azmoun ter rematado ao poste, El Shaarawy aproveitou um ressalto na área para dar o triunfo da Roma sobre o Monza, que teve Pedro Pereira no 'onze' e Dany Mota a partir dos 64 minutos.

Com a terceira vitória consecutiva, a Roma, que viu Mourinho ser expulso já nos descontos, subiu provisoriamente ao sexto lugar, com 14 pontos, mas poderá ainda ser ultrapassada pela Atalanta, adversária do Sporting na Liga Europa, que recebe o Génova.



O Monza, que interrompeu uma série de cinco jogos sem perder, está no 11.º posto, com 12 pontos.