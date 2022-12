Ronaldo falha treino de Portugal a dois dias do confronto com os sul-coreanos

Jogador ficou a fazer trabalho específico de recuperação no ginásio.

Portugal prosseguiu esta quarta-feira com a preparação para o jogo com a Coreia do Sul, o último da fase de grupos do Mundial2022 de futebol, num treino em que o capitão Cristiano Ronaldo não esteve presente.

Depois de na terça-feira ter contado apenas com 12 jogadores no relvado do centro de treinos de Al-Shahaniya, situado nos arredores de Doha, o selecionador luso, Fernando Santos, teve esta quarta-feira à disposição um grupo mais alargado, mas esteve privado de Cristiano Ronaldo, que ficou a fazer trabalho específico de recuperação no ginásio.

Já o lateral esquerdo Nuno Mendes, o defesa Danilo e o médio Otávio, que constam no lote de indisponíveis, não subiram igualmente ao relvado para prosseguirem com a recuperação às respetivas lesões.