Ronnie Tutt, baterista de Elvis Presley, morreu aos 83 anos

Músico trabalhou com Elvis até à sua morte em 1977, durante quase uma década.

O baterista de Elvis Presley, Ronnie Tutt, morreu este domingo aos 83 anos.

A morte foi confirmada no Instagram com uma publicação da página 'Visit Graceland', a antiga casa de Elvis. "Estamos profundamente tristes ao saber do falecimento de Ronnie Tutt", dizem mencionando que o baterista era "um bom amigo".





View this post on Instagram Uma publicação compartilhada por Elvis Presley's Graceland (@visitgraceland)

Ronnie Tutt é lembrado como um músico "lendário" que trabalhou com Elvis até à sua morte em 1977, durante quase uma década. O baterista e o 'Rei do Rock' faziam parte da TCB Band.

Mais tarde, Ronnie fez diversos espetáculos com a banda de Neil Diamond. Além disso, gravou e atuou também com artistas como Johnny Cash e Kenny Rogers.

Até ao momento, não foram divulgados mais detalhes da morte do artista.