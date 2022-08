Rosalia Lombardo, a menina de dois anos considerada a múmia mais bonita

Múmia parece tão realista passados tantos anos e está tão intacta que vários investigadores alegaram que pudesse ser falsa.

Rosalia Lombardo, uma menina que morreu com apenas dois anos, há cerca de 100 anos, foi considerada a múmia mais bonita do mundo.



De acordo com as teorias, a múmia parece tão realista passados tantos anos e está tão intacta que vários investigadores alegaram que pudesse ser falsa. O corpo embalsamado ainda tem os cabelos loiros e a pele lisa. Aparentemente, o cobertor que a cobre também nunca teria sido puxado para trás, o que sugeria que pudesse não ter braços e pernas.



Após testes e análises rigorosos, os resultados revelaram que os órgãos ainda estavam intactos e o cérebro tinha diminuído apenas para 50% do seu tamanho original.



O corpo de Rosalia Lombardo, exposto num caixão de vidro nas Catacumbas dos Capuchinhos, em Palermo, na Sicília, em Itália, atrai centenas de turistas.



Outra das teorias é a de que a menina já piscou os olhos a alguns turistas. No entanto, de acordo com o curador das Catacumbas, Dario Piombino-Mascali, citado pelo jornal The Independent, não passa de uma "ilusão de ótica produzida pela luz que filtra pelas janelas laterais, que durante o dia está sujeita a alterações".

"[Os seus olhos] não estão completamente fechados e, de fato, nunca estiveram", admitiu Mascali.



A história oficial da morte da menina é desconhecida, mas a lenda urbana refere que Rosalia foi mumificada depois do pai ter tido dificuldades em lidar com a morte da filha. Esta era uma forma de a manter viva. Acredita-se que a menina seria filha de um general do exército italiano rico chamado Mario Lombardo.