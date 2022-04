Rosalía vai atuar no Altice Forum Braga e Altice Arena

Bilhetes vão estar à venda a partir de sexta-feira.

Os concertos de Rosalía em Portugal vão acontecer, afinal, na Altice Forum Braga, em 25 de novembro, e na Altice Arena, em Lisboa, dois dias depois, anunciou esta terça-feira a promotora, retificando a informação avançada pela imprensa internacional na véspera.

Em comunicado sobre a "Motomami World Tour" da espanhola Rosalía, a promotora portuguesa Everything is New salienta que os bilhetes vão estar à venda a partir de sexta-feira, com valores entre os 40 e 60 euros para Braga e os 35 e os 60 euros em Lisboa.

Na segunda-feira, várias publicações internacionais tinham divulgado a extensa lista de concertos da primeira digressão mundial de Rosalía, nas quais se podia encontrar o Pavilhão Rosa Mota, no Porto, e o Campo Pequeno, em Lisboa, nos dias 25 e 26 de novembro.