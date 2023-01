Rúben Amorim: "A conquista da Taça da Liga não salva nada"

"Taça de Portugal era uma ambição, o Sporting tem tradição na prova, e perdemos com uma equipa da Liga 3", recordou o treinador leonino.

"A conquista da Taça da Liga não salva nada. É uma competição que podemos ganhar. O objetivo principal é lutar pelo título, perdemos muitos pontos e estamos atrás. A Taça de Portugal era uma ambição, o Sporting tem tradição na prova, e perdemos com uma equipa da Liga 3. A Taça da Liga é uma competição que podemos vencer. Depende só de nós. Não salva nada porque ainda estamos a meio da época", disse esta segunda-feira Rúben Amorim na antevisão da meia-final da Taça da Liga desta terça-feira, frente ao Arouca.Saiba mais no site do Correio da Manhã