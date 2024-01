Rúben Dias e Bernardo Silva no melhor onze do ano de 2023

A Gala 'The Best, organizada pela FIFA, está a decorrer, esta segunda-feira, em Londres e premia os melhores no ano de 2023 no futebol. Rúben Dias e Bernardo Silva são os nomes portugueses que estão no onze ideal.Courtois (Real Madrid); Stones, Walker e Rúben Dias (Manchester City); Bellingham (Real Madrid), Bernardo Silva e Kevin de Bruyne (Manchester City); Haaland (Manchester City), Mbappé (PSG), Messi (PSG/Inter Miami) e Vinícius Júnior (Real Madrid).

O português Cristiano Ronaldo, dos sauditas do Al Nassr, que foi o melhor marcador do ano civil, com 54 golos, incluindo 10 ao serviço da seleção portuguesa, na qualificação para o Euro2024, estava entre os 23 nomes, mas acabou por ficar de fora do 'onze', divulgado hoje em Londres.Através do site oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes deixou uma mensagem de felicitações a Rúben Dias e Bernardo Silva pela escolha para integrar o onze ideal do ano da Gala 'The Best'."Envio uma mensagem especial de parabéns ao Bernardo Silva e Rúben Dias por mais esta conquista, ao integrarem o melhor onze do ano de 2023. Numa época recheada de sucessos, onde venceram a Premier League, a Taça de Inglaterra e ainda a Liga dos Campeões, o trabalho e dedicação dos jogadores portugueses foi consagrado com mais este reconhecimento mundial. Ao Bernardo e ao Rúben, a todas as suas famílias e a todos os que contribuíram para o seu contínuo desenvolvimento enquanto pessoas e jogadores, envio um forte abraço de agradecimento pela alegria que nos continuam a proporcionar enquanto portugueses, com o desejo que se repitam por muitos mais anos. Muitos Parabéns!", disse o presidente da FPF.