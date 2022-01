Rúben Semedo atacado por três homens encapuzados à porta de casa na Grécia

Rúben Semedo foi atacado por três homens encapuzados à porta da sua casa, na zona de Glyfada, em Atenas, na noite de sexta-feira, pelas 23h45 (hora local), quando alegadamente chegava de um clube noturno.

Segundo noticia hoje a imprensa grega, o internacional português, que estava com um amigo, foi atingido com um bastão nas pernas e nos braços, tendo os agressores fugido de imediato. Foi chamada uma ambulância ao local para os primeiros socorros.

O central do Olympiacos, que está no radar do FC Porto neste mercado de inverno, já apresentou queixa na esquadra de polícia.Entretanto, o Olympiacos já condenou "inequivocamente o ataque de ontem à noite" contra Semedo. "Temos a certeza de que as autoridades farão o possível para punir aqueles que estão a esconder-se por trás dessa ação cobarde", pode ler-se no comunicado do clube.