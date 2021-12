Rui Costa ainda não falou com plantel do Benfica desde a derrota com o FC Porto

Ambiente entre o presidente do Benfica e o plantel liderado por Jorge Jesus está tenso.

Rui Costa ainda não falou com os jogadores do Benfica desde a derrota frente ao FC Porto.

O

sabe que o ambiente entre o presidente do Benfica e o plantel liderado por Jorge Jesus está tenso, bem como a relação entre o treinador e Rui Costa. As fontes contactadas pelo

dizem que o técnico entende que não tem sido protegido pela estrutura e, em particular, por Rui Costa.



Os jogadores também ainda não falaram com o presidente do clube. Este comportamento não é inédito nesta época, sendo que durante este mês, também noticiámos, em exclusivo, que Rui Costa faltou ao treino do Benfica que se seguiu à derrota frente ao Sporting. A ausência do presidente na altura não agradou ao plantel.