Rui Moreira defende que nunca teve "intervenção direta" no processo Selminho no arranque do julgamento

Presidente da câmara do Porto nunca falou com o advogado que tratava do caso para a autarquia e muito menos lhe deu instruções.

Ao longo de duas horas, Rui Moreira tentou rebater os argumentos da acusação. Defendeu, no início do julgamento, que começou esta terça-feira no Tribunal de S.João Novo, no Porto, que nunca teve qualquer "intervenção direta" no processo Selminho, que nunca falou com o advogado que tratava do caso para a câmara e muito menos lhe deu instruções.

