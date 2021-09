Rui Moreira garante terceiro mandato na Câmara do Porto mas perde maioria absoluta

Movimento independente Rui Moreira: Aqui Há Porto! obteve 40,72% dos votos e seis mandatos.

O independente Rui Moreira foi eleito, esta segunda-feira, para um terceiro e último mandato como presidente da Câmara do Porto, mas perdeu a maioria absoluta conquistada nas autárquicas de 2017, segundo dados provisórios do Ministério da Administração Interna.

Com todas as freguesias apuradas (sete), o movimento independente Rui Moreira: Aqui Há Porto! obteve 40,72% dos votos e seis mandatos. Em segundo lugar ficou o candidato do PS, Tiago Barbosa Ribeiro, com 18,02% e três mandatos, enquanto o candidato do PSD, Vladimiro Feliz, conseguiu 17,25% dos votos e dois mandatos.

CDU e Bloco de Esquerda conseguiram um mandato cada, depois de obterem 7,51% e 6,25% dos votos, respetivamente.



