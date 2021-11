Rui Pedro Soares considera jogo com o Benfica "uma vergonha para todos menos para os nove que se apresentaram em campo

Presidente do Belenenses SAD deixou duras críticas à Liga.

Rui Pedro Soares deixou duras críticas à Liga por ter, segundo o presidente do Belenenses SAD, forçado o clube a jogar hoje diante do Benfica sob pena de fazer falta de comparência e verem-lhe subtraídos pontos."Primeira palavra para os meus jogadores. Há 48 anos que vejo futebol e nunca vi jogadores tão dignos como estes que foram obrigados a jogar. Para eles um sentimento de profunda compreensão, mostraram a todos o que é ter dignidade. Termos jogado aqui hoje foi uma vergonha para todos nós menos para os 9 que se apresentaram em campo. Ontem fizemos testes antigénio, esses testes deram um conjunto de resultados positivos que foram comunicados. Durante o dia de hoje, foram realizados testes PCR para confirmar os antigénio. A meio da tarde, colocámos à Liga que não queríamos realizar o jogo, mas foi-nos dito que tínhamos 8 jogadores em condições de ir a jogo, e como tal se não fossemos a jogo tínhamos falta de comparência. Desses oito, havia um que estava lesionado há meses e outro que estava na África do Sul porque foi impedido de entrar em Portugal por não ter visto de residente, apesar de morar aqui há mais de 4 anos. Não conseguiu viajar para cá. Só que os regulamentos não preveem que a falta desse jogador fosse considerada justificada. Esse jogador estava apto para o jogo", começou por dizer o presidente do Belenenses SAD após o jogo, em conferência de imprensa."Uma coisa é a veronha a que assistimos, outra pior são faltas de comparência, pois resultam em perdas de ponto, foi entendido que tínhamos jogadores suficientes para ir a jogo. Às 19h13 temos o lote final de jogadores, que era diferente do que tínhamos ontem. isto porque houve um caso que ontem deu positivo e hoje negativo e outro o contrário. Passámos a ter 9 jogadores em condições de ir a jogo, dois deles guarda-redes. O que aconteceu hoje foi uma grande vergonha, não há regulamento e calendário que justifiquem o que aconteceu hoje. Nunca na minha vida assisti a um comportamento tão digno como o daqueles nove", acrescentou o dirigente."A meio da tarde, pedimos à liga o adiamento. O que nos responderam foi que tínhamos oito para ir a jogo. A nossa alternativa era ter falta de comparência. Às 19h00 havia um lesionado e um que nao estava cá. Não havia sequer condiçoes pars jogar. Às 19h13, há revisão da lista de disponíveis, que resulta dos testes PCR e nós pedimos para não jogar às 19h13. Pedimos ao Benfica para não jogar às 19h13. Falei com a Liga bastante mais cedo do que com o Benfica e disseram-me que tinha oito jogadores para ir a jogo. A alternativa era a falta de comparência e perder 2 a 5 pontos. Essa era a alternativa às 15h", vincou Rui Pedro Soares.