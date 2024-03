Rui Pinto vai ser julgado por piratear emails do Benfica. Amnistia do Papa deixa cair 134 crimes

Juíza não pronunciou hacker por um crime de acesso ilegítimo. Logo, dos 377 de que estava acusado, vai a julgamento por 242.

Rui Pinto vai ser julgado por piratear emails do Benfica. O criador do Football Leaks estava acusado de 377 crimes, mas o Tribunal Central de Instrução Criminal deixou cair 134 crimes de violação de correspondência porque aplicou a lei da amnistia, aprovada na sequência vinda do Papa a Portugal. A juíza deixou ainda cair um crime de acesso ilegítimo.O hacker está acusado de 242 crimes: 201 crimes de acesso ilegítimo qualificado, 23 crimes violação correspondência agravada e 18 crimes de dano informático.Rui Pinto assistiu à leitura da decisão instrutória, no Campus de Justiça, em Lisboa.Para além do ataque ao Benfica, foi ainda acusado de aceder às caixas de correio eletrónico de juízes, procuradores e outras entidades.