Rui Rio diz estar disponível a negociar à esquerda e à direita após legislativas

Atual líder do PS fala sobre as eleições internas e as legislativas.

O presidente do PSD e recandidato ao cargo manifestou-se disponível para "conversar" com o PS sobre a viabilização do governo caso os socialistas vençam, mas também disse esperar o contrário se forem os sociais-democratas a ganhar.

Em entrevista à RTP3, na quarta-feira à noite, Rui Rio afirmou que, se vencer as diretas para a liderança do PSD e as legislativas, estará disponível para "negociar à esquerda e à direita" para a viabilização do seu governo, considerando que "é dificílimo" qualquer um dos partidos ter maioria absoluta.

"Se nós ganharmos estou disponível para negociar à minha esquerda, leia-se PS, ou à minha direita, leia-se CDS e IL. Com CDS e IL, pode ser pela integração de membros desses partido no Governo, com o PS não é integração de membros do PS no Governo - isso seria Bloco Central e não vejo necessidade e até podia ser perigoso -, mas acho que deve haver negociação para conseguir-se governabilidade", defendeu.

O presidente do PSD e recandidato ao cargo considerou "uma história muito mal contada" que o ministro da Defesa não tenha informado o primeiro-ministro sobre o caso de militares em missão externa suspeitos de tráfico de diamantes.

Rui Rio disse ser insuspeito para comentar o caso por ter "uma simpatia pessoal" pelo ministro da Defesa, João Gomes Cravinho.

"Mas estou-me a imaginar primeiro-ministro e a ler o jornal ou a ver televisão e de repente ter de telefonar ao meu ministro da Defesa", afirmou, considerando que, ao não informar António Costa, o ministro da Defesa "deixou todo o Governo mal perante o Presidente da República".