Rui Rio diz que haverá "liberdade de voto completa" no referendo sobre a eutanásia

O presidente do PSD, Rui Rio, afirmou esta quinta-feira que haverá "liberdade de voto completa" na bancada do PSD quanto aos vários diplomas sobre a despenalização da eutanásia, incluindo a proposta do Chega que pede um referendo.

Depois de se ter encontrado hoje à tarde com o líder eleito, Luís Montenegro, e de este se ter reunido, em seguida, com o presidente da bancada, Paulo Mota Pinto, Rui Rio foi questionado esta quinta-feira pelos jornalistas no parlamento se este tinha sido um dos temas abordados no encontro.

"Esse era um dos pontos de que era preciso falar, ninguém é contra a liberdade de voto, é uma tradição do partido e assim será", afirmou.

No próximo dia 9 de junho, serão debatidos em plenário diplomas do PS, BE e PAN para a despenalização da morte medicamente assistida e um do Chega que propõe um referendo sobre a matéria.

Questionado se também quanto ao referendo haverá essa liberdade de voto, Rio respondeu afirmativamente.

"Sim, é de repetir o que foi feito, há uma liberdade de voto completa", disse.

Durante a direção de Rui Rio, houve sempre liberdade de voto nesta matéria, incluindo quando foi votada a proposta do CDS de realizar um referendo, em outubro de 2020. Nessa ocasião, existiu até oposição de alguns deputados sociais-democratas, que defendiam que o partido teria de votar a favor depois de o Congresso do PSD ter aprovado uma moção temática nesse sentido.

Hoje à tarde, o líder parlamentar do PSD, Paulo Mota Pinto, tinha dito que a posição do partido quanto à proposta do Chega de um referendo sobre a eutanásia estava ainda "em aberto" e "em processo de definição", num almoço-debate do International Club of Portugal, em Lisboa, e questionado pelo antigo líder do CDS-PP José Ribeiro e Castro se o PSD admitiria votar a favor de uma consulta popular.

O presidente do PSD, Rui Rio, é pessoalmente a favor da eutanásia e contra o referendo, enquanto o líder eleito Luís Montenegro é contra a eutanásia e a favor do referendo.

Hoje, na reunião do grupo parlamentar do PSD vários deputados tinham questionado que posição o partido iria tomar quanto à iniciativa do Chega, sem receber uma resposta definitiva de Paulo Mota Pinto, segundo relatos feitos à Lusa.