Rui Rio e Francisco Rodrigues dos Santos reúnem-se esta sexta-feira

Líderes de PSD e CDS-PP encontram-se em Aveiro após chumbo do Orçamento do Estado.

O presidente do PSD, Rui Rio, e o presidente do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, vão reunir-se esta sexta-feira pelas 15h30 em Aveiro.



Os dois líderes vão discutir a atual situação política, na sequência do chumbo do Orçamento do Estado para 2022.