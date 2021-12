Rui Rio encerra congresso do PSD com discurso em 'todas as direções'

Líder do PSD deixou duras críticas ao Governo.

Rui Rio iniciou o seu discurso no encerramento do 39.º Congresso do PSD sublinhando a importância do diálogo entre todos os partidos para o futuro de Portugal. No entanto, o líder do PSD acusou o Governo de ter aumentado significativamente a carga fiscal e de ter "esbanjado dinheiro no Novo Banco, TAP e em perdões fiscais à EDP", tendo deixado sem apoios as pequenas e médias empresas. Rio afirmou ainda que Portugal tem sido dos países que tem recuperado com menor rapidez a nível económico, deixando-se apanhar por países de Leste.

Rui Rio condenou duramente os investimentos na TAP, que continua sem ter o plano aprovado em Bruxelas e que "pode vir a fechar portas". Acusou o PS de ter um discurso "à Esquerda" mas atuar em sentido contrário. Os problemas na Administração Interna foram também tema no discurso de Rio que definiu como "absolutamente desastrosa" a liderança de Eduardo Cabrita, com a cumplicidade e apoio de António Costa.

Rio afirmou que a esquerda "despejou dinheiro" na educação, não resolvendo os problemas de base. Acusou o Governo de não ter conseguido entregar computadores aos alunos mais carenciados, apesar de ter apostado num programa de ensino à distância.

Para o futuro, o líder do PSD prometeu uma forte aposta na recuperação e devolução da dignidade a uma das profissões mais "importantes e mais decisiva da sociedade", a dos professores.

Na Saúde, Rui Rio acusou o Governo de deixar o SNS fragilizado e sem planeamento. "O PSD não pode deixar o SNS à sua sorte nem seguir a lógica da esquerda mais radical", referiu. O líder do PSD sugeriu uma aposta numa "política de saúde" virada para a "adoção de estilos de vida e de nutrição saudáveis".

Sobre o Ambiente, Rio recusou olhar para o tema de um "modo fundamentalista e precipitado". "Os desafios ambientais não devem ser um obstáculo ao crescimento económico. Devem ser verdadeiros catalisadores de uma economia mais robusta, mais competitiva e mais sustentável", acrescentou. Rio disse ainda que Portugal tem "condições únicas para ser um país de referência em matéria de sustentabilidade ambiental e energética". O presidente do PSD apontou à redução dos carros e à criação de mais espaços verdes para chegar "à neutralidade carbónica".

Rio disse ainda que é preciso uma classe média que não esteja "sufocada em impostos e em que o salário de referência pouco se distingue do mínimo em vigor". Aproveitou ainda para atacar os que usam apoios sociais para se "furtarem ao trabalho e condicionarem a própria expansão empresarial".

Para o final do discurso, Rui Rio guardou uma citação a Churchill: "Um homem com convicção pode superar uma centena de outros que apenas têm opinião". O líder do PSD afirmou ser preciso "superar a estagnação e criar condições para a melhoria sustentada das condições de vida dos portugueses".