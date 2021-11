Rui Rio mantém-se na liderança do PSD e garante querer "ganhar as eleições legislativas"

Rio, venceu as eleições diretas no PSD com 52,43% dos votos.

O atual líder do PSD e recandidato, Rui Rio, venceu as eleições diretas no PSD com 52,43% dos votos. De acordo com o dirigente social-democrata, do total de 46 664 inscritos, votaram 35 991 militantes. Rio alcançou 18 604 votos e Rangel 16 879, havendo ainda 189 votos nulos e 319 votos em branco.



Pelas 22h30, já com os resultados praticamente fechados, Rio reagiu à vitória num discurso em que disse que "agora temos que vencer as eleições legislativas", chegando mesmo a prometer a vitória. Não faltaram 'farpas' a Costa, dizendo que Portugal precisa de "uma governação com mais rigor", nem palavras ao adversário derrotado, Paulo Rangel, de quem elogiou a "dignidade" com que aceitou a derrota.





Paulo Rangel que, pelas 22h00 reconheceu a derrota frente a Rui Rio, a quem telefonou a dar os parabéns. O eurodeputado, no discurso que fez para os jornalistas e para os seus apoiantes, apelou também àCom este resultado, Rui Rio, que lidera o PSD desde janeiro de 2018, manter-se-á como o 18.º presidente do partido.

Entre as maiores concelhias, Rui Rio ganhou em Braga, Gaia e na Maia, enquanto Paulo Rangel venceu em Famalicão, Guarda e Cascais. Rui Rio vence também na Madeira e também no distrito do Porto.

Resultados já apurados:

- Guarda: Rangel 64%, Rio 36%

- Setúbal: Rangel 49%, Rio 51%

- Viana do Castelo: Rangel 42%, Rio 58%

- Bragança: Rio 62%, Rangel 38%

- Coimbra: Rangel 54%, Rio 46%

- Santarém: Rio 55%, Rangel 45%

- Vila Real: Rio 38%, Rangel 62%

- Porto: Rio 59%, Rangel 41%

- Leiria: Rio 54%, Rangel 46%

- Évora: Rio 53%, Rangel 47%



