Rui Rio passa o trono do PSD até ao final de junho

Com a máquina social-democrata ainda a lamber as feridas da derrota das Legislativas, que provocaram a demissão de Rui Rio da liderança do PSD, a direção nacional deverá propor na reunião deste sábado do Conselho Nacional, em Barcelos, um prazo-limite para a passagem do trono da São Caetano à Lapa: até 30 de junho o processo deverá estar concluído, cabendo aos conselheiros marcar as diretas e o Congresso, apurou o