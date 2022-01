Rui Rio promete baixar IRC, IRS, IMI e IVA da restauração se PSD ganhar eleições Legislativas

Sempre com o pêndulo do "rigor e da disciplina" no discurso, o líder do PSD, Rui Rio, garantiu, durante a apresentação do programa eleitoral do partido: "Não vou para o Governo para desenrascar o que quer que seja." E contrapôs-se ao PS que acusou de irresponsável e antirreformista.





Traçada a linha mestra do programa, o presidente laranja avançou para as prioridades que "o povo considera mais popular". Se o PSD ganhar as legislativas, Rio assegura que "os contribuintes - empresas e pessoas - vão pagar menos, pelo menos, 5600 milhões euros nos quatro anos" da legislatura. Para esta redução irá contribuir a descida da taxa de IRC sobre as empresas de 21% para 19% em 2023 e para 17% em 2024 mas não só. O PSD quer baixar a taxa reduzida deste imposto para as PME de 17% para 13% e alargar "o plafond isento de IRC de 25 mil para 100 mil euros para as empresas sediadas no interior". Quanto à carga fiscal sobre os rendimentos dos particulares, Rio tem como objetivo reduzir o IRS em 400 milhões euros por ano em 2025 e 2026, sendo uma parcela de 350 milhões em cada ano destinada a desagravar os escalões de rendimento anuais entre os 60 mil e os 100 mil euros. O líder do PSD pretende ainda "baixar a taxa liberatória de 28% na medida do possível e aumentar as deduções do IRS em matéria de educação". Será ainda reduzido temporariamente (entre julho de 2022 e dezembro de 2023) o IVA da restauração dos atuais 13% para os 6% para mitigar os efeitos da pandemia. E a taxa mínima do IMI passa de 0,3% para 0,25%. Mesmo com estas borlas fiscais, Rio estima que em 2026 o défice se fixe em 0,5%.

Na área da saúde, Rui Rio quer que "os mais de 1 milhão de pessoas que não têm médico de família" possam ser atendidos no privado. E ,no âmbito da reforma do sistema eleitoral, o PSD propõe reduzir o número de deputados de 230 para 215, limitar os mandatos dos parlamentares e aumentar os mandatos legislativos e autárquicos de quatro para cinco anos.Simpático, o líder do PSD finalizou o debate desta sexta-feira na TVI frente ao líder do CDS, dirigindo-se assim aos telespetadores: "Se não quiserem votar no PSD, votem no CDS, aconselho." Apesar das tentativas de Francisco Rodrigues dos Santos para marcar a diferença em relação a Rui Rio, acusando-o de "fazer arranjinhos com o PS", Rio acabou por concordar com quase todas as propostas do CDS como a privatização da TAP e até se mostrou contra a regionalização, "se causar mais despesa", admitiu Rio. Só a eutanásia revelou a clivagem. ‘Chicão’ é contra e Rio disse que o seu partido tem a mesma posição. Mas lembrou que, "com muito orgulho, o PSD dá liberdade de voto aos deputados", reiterando que o próprio é a favor da morte medicamente assistida. Quando Chicão criticou Rio por admitir um bloco central, o líder do PSD assegurou que se ganhar sem maioria o primeiro partido com quem se vai entender é o CDS. Mas não afastou a hipótese de viabilizar um governo PS. Antes o apelo ao voto útil. "O CDS será o antídoto do bloco central, do liberalismo e do populismo", atirou ‘Chicão’. "Quem não quiser Costa a governar tem de votar no PSD", contrapôs Rio.O PAN mantém como lema a defesa do ambiente, defendendo a redução das emissões, mas isso não é algo que agrade muito à Iniciativa Liberal. Durante o debate desta sexta-feira na ‘SIC Notícias’, João Cotrim de Figueiredo afirmou que "muitas das coisas que o PAN e os partidos ambientais propõem conduzem obrigatoriamente ao empobrecimento". "Não há possibilidade de reduzir emissões sem reduzir a atividade económica", disse o líder dos liberais. Já a porta-voz do PAN, Inês de Sousa Real, defendeu que "a economia verde é um fator de empregabilidade no mundo".