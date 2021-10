Rui Rio quer que eleições diretas no PSD só se realizem após votação do OE2022

Atual líder não comentou se irá ou não recandidatar-se à liderança do partido.

O líder do PSD, Rui Rio, quer que as eleições diretas no partido só se realizam após a votação do Orçamento do Estado para 2022.A declaração foi feita na Assembleia da República e Rui Rio anunciou que as datas esta quarta-feira propostas vão ser votadas esta quinta-feira em Conselho Nacional. "A proposta de 8 de janeiro atiraria o Congresso para fevereiro", começou por dizer, afirmando que "face áquilo que neste momento está a acontecer no País, com a probabilidade do Orçamento do Estado não passar, eu entendo que o Partido social-democrata e, particularmente o seu Conselho Nacional, daqui até lá, deviam ponderar muito bem se devem efetivamente marcar as eleições diretas e o congresso para estas datas".Rui Rio sugeriu adiar as eleições internas do PSD para depois da votação do OE, visto que "se o OE não passar, o PSD é apanhado em plenas diretas com um congresso a realizar em janeiro ou fevereiro e completamente impossibilitado de disputar umas eleições legislativas taco a taco".O líder do PSD não comentou se irá ou não recandidatar-se à liderança do partido.