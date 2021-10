Rui Rio recandidata-se à presidência do PSD

Atual presidente do PSD vai enfrentar o eurodeputado Paulo Rangel na disputa interna.

O presidente do PSD, Rui Rio, recandidata-se à liderança do partido e vai enfrentar o eurodeputado Paulo Rangel na disputa interna."Depois de uma reflexão aprofundada sobre a situação política do país e atendendo aos recentes resultados das últimas eleições autárquicas e da incompreensível instabilidade e divisões internas, entretanto geradas no PSD, o Presidente Rui Rio, decidiu recandidatar-se à liderança do Partido Social Democrata, cujas eleições foram recentemente marcadas pelo Conselho Nacional para o próximo dia 4 de dezembro", pode ler-se na mensagem.Na missiva a que oteve acesso, é prometida, para breve, uma apresentação pública formal da sua recandidatura.Rui Rio é presidente do PSD desde Janeiro de 2018, tendo sido eleito com 54,1% dos votos.