Rui Rio sobre críticas internas no PSD: "Estão a tentar destruir tudo aquilo que o partido conseguiu"

Presidente do partido acusou de tentativa de "assalto ao poder" quem criticou o seu apelo de adiar a marcação de eleições diretas.

Rui Rio confirmou esta quinta-feira que vai oficializar o pedido de adiamento das eleições internas do PSD.O atual líder do partido social-democrata, que falava esta noite aos jornalistas à entrada do Conselho Nacional do partido, em Lisboa, voltou a sublinhar que "é prudente aguardarmos pela votação do Orçamento, saber se há crise política e eleições legislativas".O presidente do PSD acusou de tentativa de "assalto ao poder" quem criticou o seu apelo de adiar a marcação de eleições diretas para depois do Orçamento.No entanto, Rio acusa os adversários no partido de "assalto ao poder", lamentando "que o partido tenha chegado a este estado"."Estão a tentar destruir tudo aquilo que o partido conseguiu", afirmou, acrescentando: "espero que a maioria do Conselho Nacional tenha bom senso".Rio escusou-se ainda a comentar a anunciada candidatura do eurodeputado Paulo Rangel nem adiantar se ele próprio será recandidato.Poucos segundos depois foi a vez de Paulo Rangel chegar ao local onde decorre o Conselho. Apesar das informações confirmadas pelode que é candidato à liderança dos sociais-democratas, Rangel não confirmou a informação aos jornalistas, e garantiu que concordava com a atual data para as eleições internas. "Eu, por mim, estou bem com qualquer calendário", declarou, antes de entrar para a reunião.