Rui Rio suspeito de contratar assessores e pagar através da Assembleia da República

Casa do ex-presidente do PSD alvo de buscas.

Rui Rio cumprimenta jornalistas da varanda enquanto PJ efetua buscas dentro de casa

A casa do ex-presidente do PSD, Rui Rio, foi esta quarta-feira alvo de buscas. Rio é suspeito de contratar assessores e pagar através da Assembleia da República (AR). A Polícia Judiciária (PJ) fez também buscas na sede nacional do PSD, na sede da JSD, na sede distrital do PSD Porto e nas casas do deputado Hugo Carneiro e de Florbela Guedes, assessora de longa data de Rui Rio.Segundo apurou o, a denúncia que deu origem às buscas da PJ partiu de funcionários do PSD e investigação durava há um ano. Em causa estão suspeitas de financiamento ilegal. Rui Rio é suspeito de ter contratado assessores e pagar-lhes através de verbas da Assembleia da República. Os assessores eram funcionários da AR, mas Rui Rio desviava-os alegando que estavam a ajudar o partido.O ex-presidente do PSD surgiu esta manhã na varanda, enquanto a PJ realizava buscas dentro de casa. "Vão descobrir tudo o que roubei. Estou cheio de medo", afirmou Rui Rio de forma irónica quando questionado pelos jornalistas.O PSD confirmou as buscas à sede nacional e à sede distrital do Porto."Segundo a informação das autoridades, a investigação em curso visa factos que remontam ao período de 2018 a 2021. O PSD prestará toda a colaboração solicitada pelas autoridades judiciais", pode ler-se no comunicado.Segundo a PJ, participaram nas buscas cerca de 100 inspetores e diversos peritos informáticos e financeiros. "A investigação prosseguirá com o exame integral aos elementos probatórios alcançados, visando o cabal esclarecimento dos factos que integram o objeto do inquérito", refere esta autoridade.Em atualização