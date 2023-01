Rui Rocha é o novo líder da Iniciativa Liberal com 51,7% dos votos

Cerca de 2300 membros do partido inscritos na reunião magna elegeram o novo presidente do partido.

O deputado Rui Rocha foi eleito este domingo o novo líder da Iniciativa Liberal, sucedendo a João Cotrim de Figueiredo, tendo a moção apresentada pela sua lista à comissão executiva alcançado 51,7% dos votos.

A lista L, de Rui Rocha, que se apresentou sob o lema "Liberalismo para todos", alcançou 51,7% votos.

A Lista M, de Carla Castro, com o mote "A nossa Iniciativa Liberal" teve 44% dos votos.

Já a Lista A, de José Cardoso, com a moção "Um Partido e um País sem medo da liberdade dos outros" teve 4,3% dos votos.

Depois do anúncio dos resultados, a lista de Rui Rocha subiu ao palco em ambiente de festa, recebendo muitos abraços dos seus apoiantes.

No último dia da VII Convenção Nacional da IL, no Centro de Congressos de Lisboa, os membros votaram, de forma digital, para todos os órgãos nacionais do partido, e de "braço no ar", as moções setoriais, num dia marcado por horas de atraso nos trabalhos.

À sucessão de João Cotrim Figueiredo apresentaram-se, pela primeira vez na história do partido, mais do que uma lista e disputaram a liderança os deputados e dirigentes Rui Rocha e Carla Castro e o conselheiro nacional José Cardoso na VII Convenção Nacional da IL, que termina este domingo em Lisboa.

De acordo com o regimento à convenção, "é aprovada como Moção de Estratégia Global pela Convenção Nacional, a Moção que obtiver a maioria simples dos votos" e "a lista proponente da Moção de Estratégia Global mais votada é eleita como Comissão Executiva".

Pela primeira vez na história da IL, a disputa pela liderança do partido foi feita entre mais do que uma lista.

De acordo com os estatutos, a Comissão Executiva é a direção do partido, ou seja, o órgão responsável pela condução política do dia-a-dia do partido, pela sua estruturação e contínua administração.

Na última convenção, em dezembro de 2021, a lista única de João Cotrim Figueiredo à Comissão Executiva da Iniciativa Liberal (IL) tinha sido eleita com 94% dos votos.

Em 08 de dezembro de 2019, na reunião magna em Pombal em que foi eleito para o primeiro mandato, João Cotrim Figueiredo, também em candidatura única, recolheu então 96% dos votos na III Convenção Nacional do partido.

A VII Convenção da Iniciativa Liberal decorreu entre este sábado e domingo, no Centro de Congressos de Lisboa. Cerca de 2300 membros do partido inscritos na reunião magna elegeram o novo líder do partido.

Na primeira convenção eletiva da história da IL (fundada em 2017), disputaram a presidência da Comissão Executiva Rui Rocha e Carla Castro, ambos deputados e membros da direção cessante, e o conselheiro nacional José Cardoso.