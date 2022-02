Rússia afastada do Festival da Eurovisão após ataque à Ucrânia

A Rússia foi afastada, esta sexta-feira, do Festival da Eurovisão após ataque à Ucrânia. A União Europeia de Radiodifusão (EBU) anunciou que nenhum representante russo irá participar na edição deste ano do festival.





The EBU has issued the statement below regarding Russia's participation in the Eurovision Song Contest 2022



