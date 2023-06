Rússia afirma ter abatido três drones perto de Moscovo

Dois dos drones estavam a dirigir-se a armazéns militares.

As defesas aéreas russas abateram três drones na região de Moscovo esta quarta-feira, informou o Ministério da Defesa, no que considerou uma tentativa de ataque ucraniano.Segundo o Ministério, as defesas russas utilizaram interferência eletrónica para fazer com que os drones perdessem o controlo e se despenhassem, sem causar quaisquer vítimas ou danos.O governador regional de Moscovo, Andrei Vorobyov, disse que dois dos drones foram interceptados quando se aproximavam de armazéns militares.

Segundo Vorobyov, foram encontrados fragmentos das aeronaves não tripulados, que não causaram danos ou vítimas.