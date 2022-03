Rússia anuncia destruição de depósito de mísseis ucraniano perto de Kiev

Exército russo também confirmou que atacou com mísseis de longo alcance uma grande base de combustível em Lviv.

As forças armadas russas destruíram um depósito de mísseis ucraniano perto de Kiev com armas de longo alcance lançadas a partir do mar, disse este domingo o Ministério da Defesa russo.

O porta-voz do Ministério da Defesa, Igor Konashenkov, afirmou no comunicado militar da manhã que o depósito de mísseis para os sistemas de mísseis antiaéreos S-300 e Buk foi destruído na cidade de Plesetskoye, a 30 quilómetros a sudoeste da capital ucraniana.

O exército russo também confirmou que no sábado atacou com mísseis de longo alcance uma grande base de combustível em Lviv, que abastecia as tropas ucranianas nas regiões ocidentais e as que estavam posicionadas perto de Kiev.