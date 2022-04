Rússia aponta dedo a Kiev ao negar ataque a estação de Kramatorsk

Ministério da Defesa russo diz que acusações "são uma provocação e não correspondem à verdade".

A Rússia negou esta sexta-feira que as suas forças armadas tenham realizado o ataque com mísseis à estação ferroviária de Kramatorsk, no leste da Ucrânia, que, segundo as autoridades locais, provocou pelo menos 35 mortos e 100 feridos.

"Todas as acusações de representantes do regime nacionalista de Kiev de que a Rússia realizou um ataque com mísseis na estação ferroviária de Kramatorsk são uma provocação e não correspondem à verdade", disse o Ministério da Defesa, num comunicado publicado na sua página oficial na rede de mensagens Telegram.





O ataque atingiu esta sexta-feira de manhã a estação ferroviária quando "milhares de civis" esperavam no local para fugir da região, segundo o governador da região de Donetsk.