Rússia confirma bombardeamento contra Kiev durante visita de Guterres

Ataque provocou um morto.

A Rússia confirmou esta sexta-feira ter feito um ataque com armas "de alta precisão" contra Kiev na quinta-feira, causando um morto, durante a visita do secretário-geral da ONU, António Guterres.

"As forças russas destruíram com armas de alta precisão as oficinas da empresa espacial Artiom na cidade de Kiev", disse esta sexta-feira o Ministério da Defesa da Rússia, em Moscovo.

Pelo menos uma pessoa morreu na sequência do ataque russo de quinta-feira, disse hoje o presidente da Câmara de Kiev, Vitali Klitschko, na rede social Telegram.