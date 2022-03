Rússia excluída do regime normal de comércio internacional pelos EUA

O Presidente dos EUA, Joe Biden, vai anunciar esta sexta-feira a exclusão da Rússia do regime normal de relações comerciais globais, privando-a do seu estatuto de "nação mais favorecida", abrindo caminho a aumento de tarifas.

A decisão final sobre esta nova sanção, como retaliação pela invasão da Ucrânia, que será tomada em coordenação com o G7 e com a União Europeia (UE), cabe ao Congresso dos Estados Unidos, indicou uma fonte governamental, confirmando informações hoje publicadas por vários meios de comunicação social norte-americanos.

A decisão do Congresso deve ser uma mera formalidade, já que as duas câmaras do Congresso, num raro espírito bipartidário, se declararam a favor dessa medida.