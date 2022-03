Rússia invade Ucrânia: a guerra começou

Registadas fortes explosões em pelo menos cinco cidades da Ucrânia

As ameaças de guerra tornaram-se realidade quando nesta madrugada Putin ordenou a invasão à Rússia.Explosões fortes fizeram sentir-se em cinco cidades da Ucrânia, incluindo a capital de Kiev.Até ao momento existem oito mortos e vários militares feridos em bombardeamentos. Os supermercados e lojas de bens-essenciais começam a ficar vazios. As filas do multibanco estendem-se, levando o Banco Central da Ucrânia a limitar os valores de levantamento.Nas últimas horas, milhares de cidadãos ucranianos estão a tentar abandonar a região, criando enormes filas de trânsito, principalmente na capital.