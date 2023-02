Rússia lança ataque mais intenso desde o início da invasão na Ucrânia, depois da ida de Zelensky a Bruxelas

Militares de Kiev destacam que russos dispararam "seis mísseis de cruzeiro Kalibr" e pelo menos "35 mísseis S-300 (terra-ar)".

A Rússia lançou esta sexta-feira um ataque com mísseis "de grande escala", que atingiu sobretudo pontos essenciais de produção e armazenamento de energia da Ucrânia, disse o Exército ucraniano.

Os militares de Kiev destacam que a Rússia disparou "seis mísseis de cruzeiro Kalibr" e pelo menos "35 mísseis S-300 (terra-ar)" contra alvos localizados em Kharkiv e Zaporijia.

As forças russas lançaram ainda "sete drones (aparelhos não tripulados) Shahed" contra pontos estratégicos na Ucrânia.



O secretário do conselho de Zaporijia, Anatolii Kurtiev, disse que a cidade foi atingida 17 vezes no espaço de uma hora, o que, acrescentou, foi o período de ataques mais intenso desde o início da invasão em grande escala, em fevereiro de 2022.

Explosões foram ouvidas em várias partes da região, incluindo em Zaporijia e em Vinnytsia, enquanto na região vizinha de Dnipropetrovsk as autoridades locais alertaram para um ataque de drones, informaram fontes oficiais, citadas por agências de notícias ucranianas.