Rússia não cumpre promessa de reduzir atividade militar e bombardeia cidades na Ucrânia

Neste 35.º dia de guerra, as forças russas bombardearam 180 vezes a região de Kharkiv.

Neste que é o 35.º dia de guerra na Ucrânia, a região de Kharkiv foi bombardeada 180 vezes e as áreas residenciais da cidade de Lysychansk foram atingidas com artilharia pesada às primeiras horas da manhã, anunciou o governador regional de Luhansk.

Em Chernihiv, as tropas russas voltaram a bombardear a cidade na última noite e o governador da região garante que as tropas russas não estão a cumprir com a redução "radical" da atividade militar acordado durante as negociações de paz que decorreram terça-feira, na Turquia.



Em Kharkiv, as forças russas bombardearam 180 vezes a região, só esta quarta-feira, com recurso a lançadores múltiplos de rockets. Os russos também bombardearam várias zonas da região com artilharia e morteiros, danificando edifícios residenciais e infra-estruturas civis, de acordo com o governador Oleh Synehubov.

Na última noite, as sirenes antiaéreas voltaram a tocar em várias cidades ucranianas, como em Kiev, Jitomir, Kharkiv, Dnipro e Poltava, apesar de Moscovo ter anunciado uma redução das operações militares na capital ucraniana e em Chernobyl.

O Ministério da Defesa britânico revelou, esta quarta-feira, que as unidades russas sofreram grandes perdas e, por isso, foram obrigadas a regressar à Rússia e à Bielorrússia para se reorganizarem e reabastecer. As movimentações estão a dificultar a logística "já tensa da Rússia e revelam as dificuldades que os russos estão a ter para reorganizar as tropas em áreas avançadas" na Ucrânia.

Kiev denuncia "inúmeros casos" de violações de mulheres pelas forças russas

O governo ucraniano denunciou à União Europeia (UE) "inúmeros casos" de violação de mulheres pelas forças da Rússia durante a invasão russa da Ucrânia, revelou na passada terça a comissária europeia dos Assuntos Internos, Ylva Johansson.

Bombardeamentos em Donetsk



As forças russas estão a bombardear quase todas as cidades ao longo da linha da frente de combate, separando o território controlado pelo governo ucraniano das áreas detidas por separatistas apoiados pela Rússia, na região oriental de Donetsk, avançou esta quarta-feira o governador regional.



Milhares de pessoas foram retiradas de Mariupol e Zaporijia

Pelo menos 1.665 pessoas foram retiradas nas últimas horas da cidade de Mariupol, no sul da Ucrânia e de outras cidades próximas, como Zaporijia, através de corredores humanitários.

Central Nuclear de Chernobyl

As Forças Armadas ucranianas alertaram, neste que é o 35.º dia de guerra, para o perigo de as munições russas explodirem na Central Nuclear de Chernobyl e exigiu à Rússia que abandone aquela área.