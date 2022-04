Rússia promete mais mísseis contra Kiev após ataques no seu território

Militares portugueses partiram esta sexta-feira para a missão da NATO na Roménia.

A Rússia prometeu esta sexta-feira aumentar a "escala dos ataques com mísseis" contra Kiev em resposta a incursões ucranianas em território russo.

"O número e a escala dos ataques com mísseis em locais em Kiev irá aumentar em resposta a todos os ataques de tipo terrorista e sabotagem levados a cabo em território russo pelo regime nacionalista de Kiev", disse o porta-voz do Ministério da Defesa russo, Igor Konashenkov.





A declaração, citada pela agência francesa AFP, surge um dia depois de a Rússia ter acusado as forças ucranianas de realizarem ataques aéreos a edifícios residenciais em aldeias russas próximas da fronteira com a Ucrânia, que provocaram sete feridos.



Zelensky sauda determinação dos ucranianos

O Presidente da Ucrânia saudou a determinação dos ucranianos perante o ataque da Rússia, ao assinalar, na quinta-feira, o 50.º dia de guerra, marcado pelo afundamento do navio russo que comandava a Frota do Mar Negro.

No seu já habitual discurso noturno aos ucranianos, Volodymyr Zelensky fez uma única referência ao cruzador "Moskva", ao elogiar "aqueles que mostraram que os navios de guerra russos podem navegar para longe, mesmo que seja até ao fundo" do mar.



Adesão da finlândia à NATO

A ministra dos Assuntos Europeus da Finlândia afirmou é provável que o país se junte à NATO.



Em entrevista à Sky News, Tytti Tuppurainen admitiu que a decisão do país se juntar à Aliança Atlântica é "altamente provável", mas "ainda não foi tomada".



Militares portugueses partem para a Roménia

Os militares portugueses partiram esta sexta-feira para a Roménia. A força nacional vai participar numa missão de dissuasão e de defesa da NATO naquele país.



A cerimónia no aeroporto de Figo Maduro, em Lisboa contou com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com a presença da ministra da Defesa, Helena Carreiras, do chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, almirante António Silva Ribeiro, e dos chefes do Estado-Maior do Exército, Armada e Força Aérea.