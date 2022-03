Russos afirmam ter o controlo de Kherson, separatistas bloqueiam Mariupol

Cidade de Kherson situa-se perto da península da Crimeia.

O exército russo garantiu esta quarta-feira ter conquistado a cidade de Kherson, enquanto os separatistas pró-russos anunciaram ter conseguido bloquear totalmente Mariupol, também no sul da Ucrânia.

"As unidades do exército russo assumiram o controlo total da capital regional de Kherson", disse o porta-voz das forças armadas russas, Igor Konashenkov, assegurando que as "infraestruturas civis" e os transportes públicos estavam a funcionar normalmente.