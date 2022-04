Russos discutiram horror em Bucha através de comunicações via rádio, revela imprensa alemã

Foi registada a participação de membros dos mercenários do grupo Wagner no massacre.

"O tráfego de rádio intercetado pelo BND faz parecer que as atrocidades perpetradas contra civis em Bucha não foram atos aleatórios, nem o resultado da decisão de soldados individuais que perderam o controlo", pode ler-se no artigo publicado pela Der Spiegel.



"O material sugere que as tropas falaram das atrocidades como se estivessem a discutir a sua vida de todos os dias", acrescentaram.

