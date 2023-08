Russos protestam no Porto contra "assassino e criminoso" Putin

Manifestantes, que recusaram identificar-se por medo, contaram que na Rússia se vive um "regime terrorista, de propaganda e de censura".

Um grupo de ativistas russos em Portugal concentrou-se este domingo na Praça da Batalha, no Porto, para protestar contra o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, que descreveram como "assassino, culpado e criminoso de guerra".

Vestidos com t-shirts negras com a inscrição em letras maiúsculas "killer e guilty [assassino e culpado]", e com máscaras com a cara de Putin em que se lia "I am a war criminal [eu sou um criminoso de guerra]", os manifestantes, que recusaram identificar-se por medo, contaram que na Rússia se vive um "regime terrorista, de propaganda e de censura".



Por este motivo, contaram, decidiram viver em Portugal, juntamente com as suas famílias.

Querendo "marcar uma posição em relação a Putin", os cerca de 15 manifestantes que estavam sentados na Fonte da Batalha referiram que os russos, "na sua grande maioria", não concordam com as políticas de Putin, mas aceitam-nas por medo.

"Vive-se realmente um clima de medo na Rússia, não se pode falar sem estar constantemente com medo", contou à Lusa Tim, que decidiu dar um nome fictício por temer represálias.

E acrescentou: "Vim para Portugal porque não quero que os meus filhos cresçam naquele clima de medo, propaganda e censura".

Já sobre a ofensiva militar lançada em 24 de fevereiro de 2022 pela Rússia na Ucrânia, o grupo de ativistas atribuiu a total responsabilidade a Putin.

O conflito já causou, de acordo com os mais recentes dados das Nações Unidas, a pior crise de refugiados na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

A invasão russa -- justificada pelo Presidente com a necessidade de "desnazificar" e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia - foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com o envio de armamento para a Ucrânia e a imposição à Rússia de sanções políticas e económicas.

Além deste protesto no Porto, sob o lema "Putin é um assassino", haverá um outro em Portugal, às 17:00, na Praça dos Restauradores, em Lisboa.

Também comunidades russas noutros países, desde os Estados Unidos a membros da União Europeia, têm protestos agendados para hoje, quando faz três anos que o líder da oposição e ativista russo Alexei Navalny foi envenenado.