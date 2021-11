Ryanair cancela voos para Marrocos a partir de domingo e responsabiliza o Governo português

Regulador diz que companhia aérea não "instruiu o pedido conforme estabelecido na lei".

A Ryanair cancelou os voos que tinha previstos de Portugal para Marrocos a partir deste domingo, afetando três mil passageiros. A companhia aérea responsabiliza o Ministério das Infraestruturas por não ter emitido a documentação necessária e aconselha mesmo os passageiros a telefonar para este ministério.

"Lamentamos informar que tivemos de cancelar os voos previstos de Portugal para Fez, Marraquexe e Agadir a partir deste domingo e na próxima semana. Estamos surpreendidos, porque o Ministério das Infraestruturas não emitiu a documentação e não percebemos qual o motivo. Operamos de Portugal para Marrocos há três anos, e algum burocrata falhou na emissão dos documentos", afirmou uma porta-voz da Ryanair num vídeo publicado no canal da companhia no YouTube. "Recomendamos que contacte o Ministério das Infraestruturas e pergunte porque os papéis não foram emitidos", afirma a porta-voz, frisando que os passageiros serão "notificados do cancelamento e informados sobre as possibilidade de serem compensados ou marcarem vos para outros destinos".