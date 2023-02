Sá Pinto pontapeado por elementos de segurança no Irão

O treinador português Ricardo Sá Pinto envolveu-se em agressões, esta sexta-feira, após o final da vitória da equipa que comanda no Irão.

Quando ia para os balneários, já depois de ter sido expulso, Sá Pinto cerrou e ergueu o punho na direção dos adeptos adversários para festejar a conquista dos três pontos.

Esta atitude não foi do agrado do treinador de guarda-redes da equipa adversária, que agrediu o português. Também um militar das forças de segurança deu um pontapé a Sá Pinto.O caso está a ser muito discutido no país e até o CEO do Esteghlal (equipa comandada por Sá Pinto), exige uma reunião urgente com as forças de segurança responsáveis.