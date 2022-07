Sabe como deve atuar perante um incêndio? Veja os conselhos da Proteção Civil

Recomendações da ANEPC podem revelar-se chave na proteção contra os fogos.

Com a chegada do tempo quente e de ondas de calor, Portugal vê-se novamente num combate sem tréguas contra o horror dos incêndios, que devastam de Norte a Sul do País, combatidos por centenas e centenas de bombeiros, todos os dias. Dezenas e dezenas de hectares de floresta consumidos pelo fogo, casas ameaçadas e muitas até destruídas.

Perante a ameaça de um incêndio, há alguns conselhos a reter que se podem revelar chave para se proteger, a si, à sua família/amigos/vizinhos e a sua casa. Todos os anos, através da iniciativa ‘Aldeia Segura, Pessoas Seguras’, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) reforça alguns comportamentos a adotar em determinadas situações de incêndio.

O que fazer se estiver próximo de um incêndio:

- Ligar de imediato para o 112 ou 117 (este último número nacional de proteção á floresta, num caso de incêndio florestal)

- Caso esteja em segurança, não corra perigo e tiver vestuário adequado (roupa com mangas compridas, botas e luvas, pode tentar extinguir o fogo com pás, enxadas ou ramos de árvore

- Seguir todas as indicações que lhe sejam dadas por Bombeiros, Sapadores Florestais, outras forças de socorro e forças de segurança, e não prejudicar a sua ação no local e no combate às chamas

- Retirar o seu carro de caminhos de acesso ao incêndio e desimpeça qualquer via

- Se verificar alguma pessoa com comportamentos de risco ou comportamento suspeito, informe as autoridades

- Se o fogo estiver perto de sua casa, deve avisar os vizinhos, cortar o gás e molhar todas as paredes, árvores e arbustos que rodeiam a casa

O que fazer quando um incêndio se aproxima de sua casa:

- Avisar os vizinhos para o fogo

- Molhar abundantemente paredes e telhado de casa, bem como 10 metros à volta da habitação e incluindo mato, arbustos e árvores na zona circundante

- Fechar todas as portas e janelas, fechando igualmente persianas e/ou portadas (para evitar fenómenos de sucção e/ou corrente de ar)

- Retirar mobiliário, lonas e lenhas, bem como qualquer material potencialmente inflamável de zona próxima da habitação

- Desligar o gás e retirar botijas para um local seguro, caso tenha condições de segurança para o fazer

- Afastar das janelas tudo o que possa arder, como por exemplo mobília, cortinados, equipamentos elétricos e colocar toalhas molhadas nas frestas das janelas

- Caso não se coloque em perigo, tentar apagar pequenos focos de incêndio, com recurso a água, terra ou ramos verdes

O que fazer caso fique cercado por um incêndio:

- Seguir para um abrigo ou refúgio coletivo. Caso estiver longe, opte por ir para uma zona plana com água ou com pouca vegetação ao redor

- Colocar-se e respirar junto ao chão, colocando um pano molhado à frente do nariz e boca, para evitar inação de fumo

- Cobrir a cabeça e o resto do corpo

- Tapar e proteger a cara do calor e dos fumos com um lenço ou tecido húmido

O que fazer em caso de evacuação preventiva de uma casa/localidade:

- Manter sempre a calma

-Não voltar atrás para ir buscar bens ou recolher objetos desnecessários

- Cumprir todas as indicações e recomendações dadas pelas forças de autoridades e segurança

- Ajudar crianças, idosos e pessoas com limitações de mobilidade

- Fechar portas e janelas da casa e tapar aberturas para evitar entrada de faúlhas

- Deixar acesas as luzes do exterior da habitação

- Usar o telemóvel apenas ó em caso de necessidade imprescindível

- Acompanhar recomendações difundidas pelas autoridades nos órgãos de comunicação social e atentar aos avisos dados pelas mesmas noutros canais

- Se tiver animais de estimação, leve-os consigo