Sacristão morto e quatro feridos em ataque com catana a duas igrejas em Cádis

Um dos feridos é padre.

#ÚLTIMAHORA: Un muerto y un herido en un ataque yihadista en Algeciras a varias iglesias.

Uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas depois de um homem as ter atacado com uma catana ao invadir uma igreja de Algeciras, em Cádis, Espanha.De acordo com jornal espanhol El Mundo, a vítima mortal é um sacristão. Entre os feridos encontra-se o padre da capela de San Isidro que está em estado grave.Segundo avança a Polícia Nacional, o agressor, com cerca de 30 anos, foi detido. O Supremo Tribunal de Espanha está a investigar o ataque como um ato terrorista.O homem terá esfaqueado o padre na capela de San Isidro depois de ter discutido com ele. Depois do ataque, o agressor dirigiu-se à igreja de Nossa Senhora da Palma, a principal igreja da cidade, e terá matado o sacristão. Em ambos os esfaqueamentos, o homem gritou por "Alá".