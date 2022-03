Saiba o que são os mísseis hipersónicos utilizados pela Rússia na guerra na Ucrânia

Países como Estados Unidos e China também estão a investir neste tipo de armamento.

"um grande armazém subterrâneo de mísseis e munições" no oeste do país, explicou Igor Konashenkov.



Não há qualquer registo de que alguma vez tenha sido utilizada esta arma pela Rússia em ambiente de guerra antes. Este tipo de armamento foi desenvolvido com o objetivo de 'contornar' sistemas de defesa antimíssil, como os usados nos EUA e em várias partes da Europa.

Mikoyan-Gurevich MiG-31.

O porta-voz do Ministério da Defesa russo revelou este sábado que a Rússia disparou mísseis hipersónicos 'Kinzhal' contra território ucraniano. Este armamento foi utilizado para destruirEstes mísseis caracterizam-se pela capacidade de atingir os 12 mil km/hora e de fazer manobras, o que os tornam muito difíceis de intercetar. Podem ainda ser disparados a uma distância máxima de cerca de 3 mil quilómetros do alvo.O míssil hipersónico, conhecido como 'Kinzhal' (que em russo quer dizer 'punhal') foi testado pela Rússia, pela primeira vez com sucesso em 2018. Admite-se que este tipo de míssil possa atingir velocidades superiores às confirmadas, já que o lançamento deste armamento é feito através de caças de alta-preformancePaíses como Estados Unidos e China também estão a investir neste tipo de armamento e a Coreia do Norte anunciou também estar a fazer testes e a desenvolver misseis hipersónicos.