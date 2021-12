Saiba quais os famosos apanhados pelo vírus

Margarida Corceiro passou o Natal em isolamento, longe da família.

Numa altura em que os casos de Covid-19 disparam em todo o Mundo, são muitos os famosos que foram fintados pelo vírus e acabaram confinados durante as festividades. É o caso da atriz Margarida Corceiro, de 18 anos, que foi obrigada a passar o Natal sozinha, longe da família. "Um beijinho no coração a todos os que vão passar o Natal longe da família, como eu", escreveu a atriz na legenda de uma publicação em que deu conta do seu isolamento. Na caixa de comentários, fãs e amigos deixaram palavras de apoio à jovem.

