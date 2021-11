Saiba quais os postos de combustível que aderiram ao Autovoucher

É já a partir desta quarta-feira que os contribuintes vão poder começar a usufruir deste programa.

O Ministério das Finanças garantiu em comunicado que está "assegurada uma cobertura na esmagadora maioria dos concelhos" do programa "Autovoucher", que vai permitir os consumidores reaverem uma percentagem do valor gasto em postos de abastecimento de combustíveis do País.

É já a partir desta quarta-feira que os contribuintes vão poder começar a usufruir deste programa.

O valor que os automobilistas vão conseguir reaver é de 10 cêntimos por litro, até cinco euros por mês.